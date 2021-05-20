Изнасилование 11-летним одноклассника: что говорят в полиции

В Днепре проверяют информацию о изнасиловании 11-летним одноклассника. Фото: npu.gov.ua

В Днепре в учебно-реабилитационном центре "Звездный" 11-летний мальчик якобы насиловал своего одноклассника.

В полиции подтвердили, что такое заявление зафиксировано. Однако факт изнасилования пока, к счастью, не подтверждается. Об этом Gazeta.ua сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток изнасиловал шестиклассника, сняв это на телефон

"Пока информация об изнасиловании не подтверждается. Ребенка осмотрели врачи, сейчас с ним работают психологи", - рассказала Старчевская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

О ЧП в многопрофильном учебно-реабилитационном центре "Звездный" сегодня, 20 мая, сообщило местное издание "Дніпро Час", ссылаясь на собственные источники. Якобы в течение апреля и мая ученик 2009 года рождения насиловал одноклассника, который на год младше его самого.