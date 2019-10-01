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вторник, 01 октября 2019 09:41

Изнасиловали, зарезали и подожгли: новые подробности убийства 13-летней девочки

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13-летнюю девочку в оккупированном Харцызске Донецкой области изнасиловали, убили и подожгли в квартире. Эксперты насчитали на теле жертвы более 30 колото-резаных ран.

Вероятных подозреваемых уже задержали. Им 18 и 16 лет, по сообщению местных СМИ. Первым якобы вычислили старшего. Через сутки под Донецком задержали его 16-летнего сообщника.

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Фото вероятных убийц распространили в местных пабликах, передает "Обозреватель". Это Александр Климков и Андрей Герус.

Автор: obozrevatel.com
  Задержали вероятных подозреваемых в изнасиловании, убийстве и поджоге 13-летней девушки в оккупированном Харцызске
Задержали вероятных подозреваемых в изнасиловании, убийстве и поджоге 13-летней девушки в оккупированном Харцызске

Выяснилось, что подозреваемые знали лично убитую девочку. Версия о том, что она ранее не была знакома со своими убийцами, не подтвердилась.

Неизвестные изнасиловали, а затем перерезали горло 13-летней девушке в оккупированном Харцызске Донецкой области в конце сентября. Пожарные, которые ликвидировали возгорание на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Шалимова, обнаружили труп девушки со следами насильственной смерти.

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