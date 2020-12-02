Изнасиловали и сбросили с 5-го этажа: 27-летняя женщина заявила об издевательствах полицейских

На Львовщине 27-летняя Мария Клеп выпала из окна 5-го этажа и чудом выжила. А когда пришла в себя, начала утверждать, что ее пытали, потом изнасиловали и выбросили в окно полицейские. Фото: скриншот с видео

В Стрые на Львовщине 27-летняя Мария Клеп полторы недели назад выпала из окна 5-го этажа и чудом выжила. А когда пришла в себя, начала утверждать, что ее пытали, потом изнасиловали и выбросили в окно местные полицейские. Те удивлены такими обвинениями, мол, людей с некоторыми названными фамилиями вообще нет среди полицейских.

"Позвонил сожитель Саша. Сообщил, что Маша выпала с пятого этажа, она в реанимации", - говорит мать потерпевшей Светлана Филиппович. По словам Александра, с окна после падения кто-то выглядывал, говорится в ТСН.

Женщину госпитализировали в Стрыйскую больницу. Через 5 дней доставили в больницу Ровно и тогда, говорит Светлана, дочь ей начала рассказывать, что ее изнасиловали полицейские. Назвала три фамилии и должности. Якобы двое - руководители местного управления уголовного розыска. Мария работала в придорожном кафе. Знает своих обидчиков. Они, якобы, "крышуют" проституток в Стрые.

Светлана написала заявление в полицию. Утверждает: на теле дочери следы, к тому же ссору в квартире якобы слышал мужчина, у которого Мария снимала жилье. Журналистам владелец дома рассказал противоположное: мол, в квартире никого, кроме Марии, в тот день не было.

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Руководитель Стрыйского отдела полиции Николай Луговой рассказывает: сразу начали проверять эти данные. И обнаружили, что первый человек, которого называет семья потерпевших, это действительно сотрудник полиции, но тот, который как раз выезжал на вызов о падении женщины.

"Должность, на которую указывает потерпевшая, занимает полицейский, который в этот день в командировке был, других - нет вообще", - говорит Николай Луговой.

Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии, говорят врачи. А вот провести медицинское исследование синяков и выяснить, была ли Мария действительно изнасилована, должны судебно-медицинские эксперты. Родные говорят, что обратились с таким заявлением в полицию несколько дней назад.

16 ноября следователи закончили досудебное расследование по уголовному делу в отношении пяти сотрудников Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области, которых обвиняют в пытках, похищении и изнасиловании. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.