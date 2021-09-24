Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери

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В Чернигове 23 сентября задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 69-летней матери.

Он около трех месяцев скрывался от следствия. Изменил внешность и пытался выехать из страны, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"В начале июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 69-летней женщины. Дома у нее обнаружили многочисленные пятна крови. Служебный пес взял след и привел полицейских в лесополосу. Там под насыпью обнаружили связанное и изуродованное тело пропавшей. В преступлении заподозрили сына", - рассказали оперативники.

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Подозреваемого объявили в розыск. Три месяца он ночевал в лесу в недостроенных или заброшенных зданиях. У подозреваемого были сумки с теплой одеждой и необходимыми вещами, которые он после совершения преступления взял из дома.

"Для конспирации мужчина побрился налысо и стремительно похудел. Днем передвигался на велосипеде и искал подработку в окружающих селах - помогал пожилым людям по хозяйству. Также ездив в Киев и Мариуполь в поисках работы. Однако через некоторое время возвращался в Чернигов. Он даже обратился в агентство, чтобы устроиться на работу за границей и собирался уехать из страны", - добавили оперативники.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичного преступления на территории Черниговской области.

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