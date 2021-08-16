Избитый танцовщик балета Дорофеевой вышел из комы

Танцор балета артистки Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко вышел из комы. В начале августа его избил бывший сотрудник управления госохраны.

Автор: instagram.com/zhenja_goncharenko Танцовщик шоу-балета Dorofeeva Евгений Гончаренко вышел из комы

Тем, что танцовщик вышел из комы, поделилась его мать Ирина Гончаренко в Facebook.

"Проснулся Женя. Движемся дальше", - написала она.

Также радостной новостью поделилась и Дорофеева.

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"Друзья, только что говорила с матерью Жени. Он сегодня проснулся", - отметила певица в Instagram.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva Дорофеева сообщила, что Евгений Гончаренко вышел из комы

Евгений Гончаренко пострадал от рук работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого последний упал на землю. Беспалого уволили с работы. Он находится под стражей, по решению суда. Между тем семья танцовщика собирает средства на его спасение. Евгений находится в реанимации без права посещения.