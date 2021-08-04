Напавшего на танцора Дорофеевой уволили из УГО

В УГО поступок мужчины раскритиковали. Фото: "Ґрати"

Мужчину, напавшего на танцора Евгения Гончаренко уволили из Управления госохраны.

4 августа в УГО провели служебное совещание. В пресс-службе поступок мужчины назвали позорным и недопустимым проявлением агрессии.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - говорится в сообщении.

В УГО назвали ложью информацию о том, что инцидент произошел возле клуба "Лифт". Потерпевший не был в этом заведении.

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"Девушка, которая с ними была, рассказала на следствии, что они пили кофе в кафе где-то рядом", - сообщили сайту "Сегодня" в УГО.

Танцора украинской артистки Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко жестоко избил действующий военнослужащий УГО Украины. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.