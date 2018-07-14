Избитый русским украинский турист умер после 7 дней комы

Умер 57-летний Андрей Сова, украинский турист из Запорожья, который неделю находился в коме. Фото - Обозреватель

14 июля в одной из больниц Турции умер 57-летний Андрей Сова, украинский турист из Запорожья, который неделю находился в коме. 7 июля его избил турист из России на курорте в Анталии.

Днем в субботу в аэропорту Запорожья готовились принять самолет санавиации из Анталии с потерпевшим, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные турагентства "Лига-Тур-Сервис" и родственников потерпевшего.

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Официальных подтверждений о смерти мужчины пока нет.

Конфликт между гражданином РФ и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой. По некоторым данным, россиянин пришел из соседнего отеля и побил украинца. Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина впал в кому. Против россиянина полиция возбудила уголовное дело. Однако стало известно, что его оштрафовали на $ 800 и отпустили.