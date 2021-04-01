Избил и задушил голыми руками: мужчина зверски расправился с матерью

В Каменском полицейские задержали 41-летнего мужчину, который избил и задушил мать. Фото: dp.npu.gov.ua

В Каменском на Днепропетровщине 41-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве матери.

Он задушил ее еще в конце декабря прошлого года. Но уверял, что к преступлению не причастен. Сразу вызвал "скорую", как только услышал, что мать плохо дышит. Следователи сомневались относительно слов мужчины. А проведенные судебно-медицинские и другие экспертизы подтвердили подозрения, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между родственниками возникали ссоры из-за того, что 41-летний ранее судимый мужчина нигде не работает, постоянно пьянствует и живет за счет пенсии 62-летней матери. Во время очередного конфликта, мать пыталась уговорить сына трудоустроиться. В ответ он избил ее, а после задушил, прикрыв рукой ей рот и нос", - рассказали в полиции.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

36-летний житель Днепра заявил, что нашел окровавленное тело 53-летней матери в квартире. Пояснил, что отдыхал. А когда проснулся - увидел мать в таком состоянии. Однако все указывало, что мужчина сам расправился с матерью. А потом пытался запутать следователей.