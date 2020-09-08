Избиение Владимира Балуха: что говорят полицейские и медики

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили неизвестные. Он в больнице. Фото: facebook.com/Владимир Балух

Бывшего политзаключенного Кремля 49-летнего Владимира Балуха избили в киевском Гидропарке.

Огнестрельных ранений нет. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"По предварительной информации Владимир Балух был избит в Днепровском районе Киева, на территории Гидропарка. Сейчас с телесными повреждениями находится в больнице. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Созданная следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, устанавливают все обстоятельства правонарушения", - сказано в сообщении.

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Полицейские отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Как только получат разрешение врачей - пообщаются с потерпевшим.

Госпитализацию Балуха подтвердили также в киевской больнице скорой помощи.

"Этот пациент находится в отделении нейрохирургии №1", - сказали медики.

Информацию о состоянии пациента пока не комментируют.

Об избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов. Это произошло ночью. Нашли потерпевшего лишь утром. Сернцов уточнил, что у Владимира сломанные рука и ключица. Угрозы жизни нету.