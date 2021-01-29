Избиение украинца в Париже: задержали еще 2 подозреваемых

Украинца 15-летнего Юрия жестоко избили в Париже 15 января Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

Во Франции задержали еще 2 несовершеннолетних, подозреваемых в нападении и жестоком избиении 15-летнего украинца Юрия в Париже.

Задержанных взяли под стражу, пишет Franceinfo.

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Всего в рамках этого дела под стражу взяли двенадцать человек (одиннадцать несовершеннолетних и один взрослый). Их обвиняют по статьям "покушение на убийство", "преступное объединение с целью совершения преступления" и "кража с помощью насилия".

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. 14-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парень в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет.