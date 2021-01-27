Избиение украинца в Париже: СМИ узнали неожиданные подробности о парне и его матери

Украинец 15-летний Юрий, которого жестоко избили неизвестные в Париже. Мать, Наталья Крушеник, сообщает, что состояние мальчика улучшилось. Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

Украинец 15-летний Юрий, которого жестоко избили неизвестные в Париже, ранее уже попадал в поле зрения полиции за мелкое хулиганство.

Причиной инцидента мог стать конфликт между двумя враждебными бандами подростков. В одну из которых может входить Юрий. Об этом пишет издание Le Figaro, ссылаясь на источники, близкие к следствию.

По информации издания, одна из групп из района Богренель ранее напала на другую, что действует в городе Ванв недалеко от Парижа. В первую мог входить Юрий, за что его потом и избили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)

А мать Юрия Наталья Крушеник фигурирует в расследовании о торговле людьми, пишет Liberation. 11 женщин из Украины пожаловались, что она незаконно наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges - консьерж-сервис, который преимущественно обслуживает Airbnb. Парижская прокуратура уже начала предварительное расследование по жалобам о "скрытом" и "нелегальном" труде и торговле людьми. Всего на компанию V.I.P. ServicesConcierges работало около 60 украинок, рассказывают ее бывшие работницы.

В то же время Крушеник настаивает, что женщины были устроены на работу законно.

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. 14-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парень в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет.