Избиение советника генпрокурорки сняли на видео

Предполагают, что на Адеишвили напали иностранцы. Фото: Real-vin

Опубликовали короткое видео нападения на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили.

Его опубликовал Telegram-канал "Депутатская курилка".

На кадрах видно, что нападавших было несколько.

Двое из нападавших избивали советника генпрокурора, а третий снимал это. В полиции говорят, что нападавших было четверо.

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Предполагают, что на чиновника напали иностранцы, потому что говорили они не на украинском.

7 февраля в Киеве группа неизвестных напала на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили. Он стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные, спросили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с криком "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.