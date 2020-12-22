Избиение подростка в супермаркете: что известно о его состоянии

Парень уже пришел в себя, однако чувствует себя не лучшим образом Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре 20 декабря в супермаркете АТБ агрессивный мужчина жестоко избил подростка. Его с травмами забрали в больницу.

Парень уже пришел в себя, однако чувствует себя не лучшим образом. Об этом написала в соцсетях его знакомая Марта Шатецкий.

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"Парень в сознании, но состояние плохое, все тело болит. Пока что его диагностируют. Всем огромное спасибо за поддержку и моральную, и финансовую", - рассказала Марта Шатецкая.

В результате избиения парень получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и рану головы, закрытую травму живота. Известно, что подростка воспитывает одна мама, поэтому неравнодушные люди дают женщине финансовую помощь на лечение сына.

Мужчину, который избил 17-летнего Дмитрия, задержали. Он находится в СИЗО.

В Днепре агрессивный мужчина избил в супермаркете АТБ подростка. Инцидент произошел 20 декабря в супермаркете на ул. Сичеславская Набережная, 16. Мужчина без каких-либо причин начал бить парня. Нападающий жестоко избивал парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 мин.