Избиение кассирши в Харькове: полиция взялась за защитников девушки

Полиция разыскивает мужчин, которые избили харьковчанина за то, что тот ударил в лицо кассиршу.

"Беззаконие нельзя подменять Закон, а насилие над насильником не восстановит законную справедливость", - написал декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел Вячеслав Марков.

По его словам, полицейским предстоит дать "оценку действиям всех участников событий".

Конфликт произошел в супермаркете в микрорайоне Залютино в Харькове. Парень спорил с сотрудницей магазина, а затем ударил ее ногой по голове, когда девушка наклонилась.

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После чего группа мужчин поставила обидчика девушки на колени. Они требовали, чтобы дебошир наклонился так же, как и кассирша. Далее один из мужчин ударил парня по лицу ногой.

В Мариуполе Донецкой области накануне Нового года предъявили подозрение 37-летнему мужчине, который защищал жену и дочь от мужа прокурорши. В конфликте оказалось трое пострадавших, среди них - трехлетняя девочка. Теперь ее отцу грозит несколько лет лишения свободы.