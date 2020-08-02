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воскресенье, 02 августа 2020 11:54

Избиение и попытка изнасилования в поезде: как отреагировали в Укрзализныце

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Избиение и попытка изнасилования в поезде: как отреагировали в Укрзализныце
В поезде "Мариуполь-Киев" 28-летнюю Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: ТСН

На Укрзализныци нужно восстановить практику, когда работники полиции сопровождали поезда.

Об этом говорится в заявлении компании, которую опубликовали после нападения и попытки изнасилования в поезде 28-летней Анастасии Луговой.

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Также в компании принесли извинения потерпевшей.

"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

В поезде "Мариуполь-Киев" в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на два месяца за решетку без права на залог.

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