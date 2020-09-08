Избиение Балуха: появилась первая версия

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили неизвестные. Он в больнице. Фото: facebook.com/pumamgo

Бывшего политзаключенного Кремля 49-летнего Владимира Балуха могли избить из-за замечания.

Такую версию озвучил блогер и медиааналитик Назар Приходько.

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"Вчера, 7 сентября, группа бывших политзаключенных Кремля праздновала год возвращения в Украину. Рядом сидела какая-то нарванная компания, которая постоянно мешала. Владимир сделал замечание. А когда все разошлись, те его выследили и избили", - рассказал Приходько.

В полиции пока версий не озвучивают. Говорят только, что Владимира после избиения ограбили.

Об избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов. Это произошло ночью. Нашли потерпевшего лишь утром. Сернцов уточнил, что у Владимира сломанные рука и ключица. Угрозы жизни нету.