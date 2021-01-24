Избиение 14-летнего украинца во Франции: что известно о состоянии парня

В Париже жестоко избили 14-летнего парня из Украины. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. Фото: usionline

Украинец 14-летний Юрий, которого избили в Париже неизвестные, пережил 6-часовую и операцию и неделю находился в искусственной коме.

Врачи медленно выводят парня из нее и дают оптимистичные прогнозы. Об этом мать пострадавшего Наталья Крученик -Фаргат рассказала газете Le Figaro.

"Он медленно начинает просыпаться, я вижу, что он очень взволнован. Врачи говорят, что это нормально. Он до сих пор интубирован и еще не говорил", - рассказала женщина.

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Семья продолжает поиск свидетелей инцидента.

"Я разговаривала с другими жителями микрорайона. Они мне подтвердили, что сюда часто приезжают очень агрессивные банды", - отметила Наталья.

Она добавила, что Юрий не имел никаких врагов. Это подтвердили и работники школы, где учится юноша. Однако заметила, что вечером накануне перед нападением сын получил телефонный звонок, который длился несколько секунд. А на вопрос о позднем звонке отметил, что это "мелочи".

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. 14-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парень в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет.