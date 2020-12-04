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пятница, 04 декабря 2020 14:13

Изъято много "интересного": задержали банду торговцев оружием
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В Днепропетровской области задержали банду, члены которой через сеть сбывали собственноручно изготовленное и переделанное огнестрельное оружие и боеприпасы
Фото: t.me/dkr_npu
В Днепропетровской области задержали банду, члены которой через сеть сбывали собственноручно изготовленное и переделанное огнестрельное оружие и боеприпасы
В Днепропетровской области задержали банду, члены которой через сеть сбывали собственноручно изготовленное и переделанное огнестрельное оружие и боеприпасы

На Днепропетровщине задержали банду, члены которой через сеть сбывали на территории Украины собственноручно изготовленное и переделанное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Сегодня, 4 декабря, в Киеве, Киевской области, Днепре и Запорожье проводится 21 обыск по установленным местам проживания фигурантов, а также в автомобилях, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"В настоящее время изъято немало "интересного", в том числе пистолет-пулемет Thompson . Полицейские задержали 4 злоумышленника. Предварительно установлено, что они ранее судимы за аналогичные преступления и хорошо осведомлены в технических характеристиках оружия, имеют соответствующее оборудование, "отработанный" канал поставки оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Служба безопасности Украины задержала опасную банду, в которую входили жители разных регионов Украины. Они изготавливали и продавали взрывные устройства, а также торговали оружием и боеприпасами.

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Дата
04
декабря

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