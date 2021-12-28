Из Украины выгнали вора из санкционного списка СНБО

Мужчину выдворили в Армению. Фото: Национальная полиция

28 декабря из Украины в Армению выдворили 60-летнего криминального авторитета из санкционного списка СНБО.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Мужчина неоднократно был осужден. Он гражданин Армении, который входит в ближайшее окружение "вора в законе" по прозвищу "Антимос".

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"Сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры по принудительному возвращению мужчины в страну его происхождения. Ему также запретят въезжать в Украину", - говорится в сообщении.

Задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский". Его разыскивают за совершение тяжких преступлений в Испании. 24 декабря суд применил к вору экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.