Из Украины выгнали вора из санкционного списка СНБО

28 декабря из Украины в Армению выдворили 60-летнего криминального авторитета из санкционного списка СНБО.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.
Мужчина неоднократно был осужден. Он гражданин Армении, который входит в ближайшее окружение "вора в законе" по прозвищу "Антимос".
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"Сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры по принудительному возвращению мужчины в страну его происхождения. Ему также запретят въезжать в Украину", - говорится в сообщении.
Задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский". Его разыскивают за совершение тяжких преступлений в Испании. 24 декабря суд применил к вору экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.
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