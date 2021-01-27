Из Украины в РФ и обратно: дельцы переправляли нелегалов по "зеленому" коридору

На Сумщине на границе с Россией действовал нелегальный транзит людей через "зеленую" границу - через лес из Украины в РФ и обратно.
К организации незаконной схемы причастны 3 украинца и их сообщники - граждане РФ, сообщили в управлении СБУ в Сумской области.
"Злоумышленники подыскивали" клиентов "и переправляли их мимо установленных пунктов пропуска", - сказано в сообщении.
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Схема позволяла обойти карантин и проверку документов, которые у "клиентов" были не в порядке. За свои услуги дельцы брали до $1,2 тыс.
Одного из организаторов схемы уже задержали. За незаконную переправку людей через государственную границу ему грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Неподалеку украино-словацкой границы задержали группу иранцев, которые хотели незаконно попасть в Евросоюз. Среди задержанных - четверо мужчин, женщина и 9-летний мальчик.
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