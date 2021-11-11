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четверг, 11 ноября 2021 11:23

Из Украины изгнали криминального авторитета

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Из Украины изгнали криминального авторитета
Авторитет депортировали в Азербайджан. Фото: Национальная полиция

Из Украины депортировали 33-летнего криминального авторитета из Азербайджана.

Он попал в санкции СНБО, сообщает Национальная полиция.

"Мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе". Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, специализирующихся на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах", - говорится в сообщении.

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В начале ноября он, несмотря на запрет, попал в Украину. Нацполиция установила его местонахождение и депортировала.

В Киеве задержан болгарский наркобарон Эвелин Банев-Брендо. Банева разыскивал Интерпол с 2016 года. В последний раз он был приговорен к шести годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного обращения наркотиков верховным кассационным судом Болгарии в 2018-м. В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10,5 лет за решеткой за незаконное обращение наркотиков.

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11
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