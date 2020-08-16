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воскресенье, 16 августа 2020 11:43

Из реки достали тело юноши

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15 августа в райцентре Дубровица Ровенской области спасатели достали из реки Горынь тело мужчины.

В Главном управлении ДСНС в Ровенской области сообщили, что с помощью водолазов нашли и подняли на поверхность тело погибшего. Им оказался 17-летний юноша.

Автор: facebook.com/dsns.rivne
  Утопленника обнаружили водолазы
Утопленника обнаружили водолазы

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В Хорошеве на Житомирщине в местном карьере 46-летнего мужчину привалило камнем. Спасти его жизнь не удалось.

Трагедия произошла 13 августа, около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

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