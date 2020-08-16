Из реки достали тело юноши

15 августа в райцентре Дубровица Ровенской области спасатели достали из реки Горынь тело мужчины.
В Главном управлении ДСНС в Ровенской области сообщили, что с помощью водолазов нашли и подняли на поверхность тело погибшего. Им оказался 17-летний юноша.
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В Хорошеве на Житомирщине в местном карьере 46-летнего мужчину привалило камнем. Спасти его жизнь не удалось.
Трагедия произошла 13 августа, около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Трагедия произошла 13 августа, около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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