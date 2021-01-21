Из окна шестого этажа выпал военный: что известно

В Луцке 42-летний военный выпал из окна 6 этажа.
Мужчина находился в отпуске и только две недели назад вернулся из командировки, пишет tsn.ua. Он погиб на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина упал с 6-этажа на козырек подъезда и выжил
В квартире он жил вместе с женой. Они оба - военные. Когда произошла трагедия, женщина была на дежурстве.
Тело посреди ночи обнаружили местные жители. Рядом с телом лежал ранец. Соседи утверждают, ничего не слышали.
"Позвонила мне наша соседка, которая слышала, будто что-то упало с балкона, посмотрела, говорит, лежит человек. Мы с ней вышли, я взял фонарик, посветили, я узнал нашего соседа ", - рассказывает председатель ОСМД Юрий Петровский.
Сейчас в полиции выясняют, был ли это несчастный случай или самоубийство.
"Никаких причин, которые предшествовали бы гибели военного не было. Вероятно, все же это несчастный случай ", - заявил начальница службы по связям с общественностью воздушного командования" Запад "воздушных сил ВСУ Александра Качмар.
От предыдущего брака у мужчины остался сын.
В Харькове 87-летняя женщина выпрыгнула из окна 3-го этажа на глазах у школьников. Трагедия произошла на просп. Юбилейном.
Комментарии