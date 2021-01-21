Из окна шестого этажа выпал военный: что известно

Мужчина погиб на месте Фото: galnet.fm

В Луцке 42-летний военный выпал из окна 6 этажа.

Мужчина находился в отпуске и только две недели назад вернулся из командировки, пишет tsn.ua. Он погиб на месте.

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В квартире он жил вместе с женой. Они оба - военные. Когда произошла трагедия, женщина была на дежурстве.

Тело посреди ночи обнаружили местные жители. Рядом с телом лежал ранец. Соседи утверждают, ничего не слышали.

"Позвонила мне наша соседка, которая слышала, будто что-то упало с балкона, посмотрела, говорит, лежит человек. Мы с ней вышли, я взял фонарик, посветили, я узнал нашего соседа ", - рассказывает председатель ОСМД Юрий Петровский.

Сейчас в полиции выясняют, был ли это несчастный случай или самоубийство.

"Никаких причин, которые предшествовали бы гибели военного не было. Вероятно, все же это несчастный случай ", - заявил начальница службы по связям с общественностью воздушного командования" Запад "воздушных сил ВСУ Александра Качмар.

От предыдущего брака у мужчины остался сын.

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