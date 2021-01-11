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понедельник, 11 января 2021 17:12

87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео

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87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
Женщина имела онкологическое заболевание Фото: dilo.net.ua

В Харькове 87-летняя женщина выпрыгнула из окна 3-го этажа на глазах у школьников.

Трагедия произошла на просп. Юбилейном. Информация об этом появилась на Telegram-канале "Труха. Харьков". Женщина имела онкологическое заболевание.

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Все происходящее на видео снимали школьники. Они просили женщину не делать этого, однако уговорить ее не удалось.

На место трагедии сразу приехала "скорая". Женщину не спасли. Она скончалась на месте от полученных травм.

25 марта на ул. Ицхака Рабина в Одессе женщина вместе с девочкой выпала из окна последнего этажа пятиэтажного дома. Их увидел прохожий и вызвал полицию.

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