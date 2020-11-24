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вторник, 24 ноября 2020 10:39

Из окна Госпрома выпрыгнула женщина - она перенесла коронавирус

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Из окна Госпрома выпрыгнула женщина - она перенесла коронавирус
В Харькове из окна 6-этажа Госпрома выпала 52-летняя женщина Фото: ua.112.ua

В Харькове из окна 6-го этажа Госпрома выпала 52-летняя женщина.

23 ноября тело женщины обнаружили работники учреждения, передает Суспільне.

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По предварительным данным, погибшая работала работала в управлении Пенсионного фонда на 6-м этаже. Как сообщают местные СМИ, ранее она переболела коронавирусом.

"Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей", - сообщила пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство".

1 ноября около 10:00 в Бердянске Запорожской области 32-летняя роженица прыгнула из окна больницы. Перед тем женщина оставила предсмертную записку. В ней написала, что любила жизнь, но ее извели. Женщина попала в больницу 23 октября. У нее при тестировании обнаружили коронавирус, поэтому госпитализировали в специализированное отделение для больных Covid-19.

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