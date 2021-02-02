Из мозга достали обломок: рассказали о состоянии пострадавшего в "Эпицентре" охранника

В Первомайске подожгли "Эпицентр" днем ​​2 февраля. Поджигателя задержали. Фото: mk.dsns.gov.ua

Охранник, который пострадал во время пожара в "Эпицентре", получил тяжелую травму головы.

Его уже прооперировали. Об этом рассказал главный врач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрыжов.

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"Живой, прооперирован, из мозга достали и обломок кости черепа", - сказал он, передает местное издание The Gard.

По словам медика, сейчас его жизни угрозы нет.

Поджигателем "Эпицентра" оказался уроженец Первомайска 37-летний Николай Регушевский, по информации местного издания. Накануне нападения он записал видеообращение, которое выложил в сеть. Там говорил, что он ангел смерти.