Из мозга достали обломок: рассказали о состоянии пострадавшего в "Эпицентре" охранника

Охранник, который пострадал во время пожара в "Эпицентре", получил тяжелую травму головы.
Его уже прооперировали. Об этом рассказал главный врач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрыжов.
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"Живой, прооперирован, из мозга достали и обломок кости черепа", - сказал он, передает местное издание The Gard.
По словам медика, сейчас его жизни угрозы нет.
Поджигателем "Эпицентра" оказался уроженец Первомайска 37-летний Николай Регушевский, по информации местного издания. Накануне нападения он записал видеообращение, которое выложил в сеть. Там говорил, что он ангел смерти.
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