Из "мажоров": что говорят о водителе, который удирал с трупом сбитого мужчины

В Одесской области 30-летний водитель сбил насмерть 33-летнего велосипедиста и удирал с его трупом в багажнике. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области задержали 30-летнего Ивана Шавшу, которого подозревают в смертельной аварии. Он за рулем легковушки Mercedes сбил в Великой Михайловке Раздельнянского района 33-летнего Олега Рымарука. Чтобы скрыть преступление - удирал с трупом в багажнике.

Местные говорят, Иван из "мажоров". Отец Виталий Шавша - адвокат, мать Галина - нотариус. В день трагедии "летал" по поселку, был в авто не один. За руль сел пьяный, рассказали корреспонденту Gazeta.ua жители Великой Михайловки.

Известно, что Иван работал в милиции, потом в военкомате, был главным специалистом юридического отдела в райгосадминистрации. Воевал в зоне АТО. Был гранатометчиком-механиком батальона отдельной механизированной бригады. В 2017 году получил тяжелое ранение, имеет инвалидность. С женой Екатериной воспитывает дочь Александру.

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"Жаль обе стороны в этой ситуации. Иван из порядочной семьи. В последнее время нигде не работал. Говорят, дома организовал что-то вроде СТО, машины ремонтировал", - рассказала голова поселкового совета Людмила Чебан.

Виталий Шавша говорит, что ему обстоятельства аварии не известны. Во всем должны разобраться эксперты. Уверяет, что вмешиваться в следствие или давить на свидетелей - не собирается.

Авария произошла 2 января на ул. Центральной. Олег Римарук был на велосипеде, его на обочине сбило попутное авто под управлением Ивана Шавши. Водителя задержали. Следователи говорят, не справился с управлением. Был ли пьян - устанавливают эксперты. Подтверждают, что пытался скрыть тело сбитого мужчины. Если вину подозреваемого докажут - могут посадить на 8 лет.