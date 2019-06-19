Из квартиры Тымчука исчезли ювелирные изделия: подробности

В квартире, где погиб нардеп Тимчук, заметили исчезновение ювелирных украшений. Фото: Today.ua

Из квартиры, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук, исчезли ювелирные изделия.

Сейчас правоохранители проверяют соответствующую информацию, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

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19 июня в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.