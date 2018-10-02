Из квартиры прокурора вынесли сейф с оружием

В Харькове из квартиры начальника одного из отделов Генеральной прокуратуры вынесли сейф с оружием
Об инциденте сообщила жена чиновника. Она рассказала, что неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключ, пока никого не было дома. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Женщина также добавила, что в сейфе хранились пистолеты Стечкина, Макарова, а также патроны к ним.
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В момент кражи владелец оружия находился в командировке в Киеве.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Запорожье неизвестные обокрали квартиру народного депутата от "Воля народа" Александра Пономарева. Воры взломали замок на входной двери квартиры нардепа в Бердянске и вынесли оттуда более $200 тыс.
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