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вторник, 29 октября 2019 16:04

Из колонии сбежал неоднократно судимый заключенный: фото преступника

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Из Бердичевского исправительного центра в Житомирской области сбежал осужденный - 39-летний Сергей Солоха.

Он житель столицы, неоднократно судимый. И сейчас может скрываться в селе Пятигоры под Киевом, сообщили в Центральном межрегиональном управлении исполнения уголовных наказаний.

Автор: facebook.com/kievcmru
  С Бердичевского исправительного центра сбежал осужденный - 39-летний Сергей Солоха
С Бердичевского исправительного центра сбежал осужденный - 39-летний Сергей Солоха

Приметы: рост 165 см, волосы темные с залысинами на висках и макушке, глаза серые.

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Особые приметы: татуировки: на обоих предплечьях "абстракция", на руках ниже локтя надписи латиницей, на левой под надписью "Абстракция".

Одет, вероятно, в черную куртку и синие джинсы, при побеге имел при себе черный рюкзак.

Представители пенитенциарной системы просят всех, кто увидит этого человека, сообщить по телефонам (067) 969 52 46, (093) 140 74 98 или 102.

Правоохранителям удалось задержать опасного преступника, сбежавшего из колонии в селе Божковское Полатвського района. Беглец - житель Днепропетровской области.

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Дата
29
октября

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