Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков

В селе Острица Герцаевского района Черновицкой области спасатели вытащили собаку из 26-метрового колодца.
Пес испугался фейерверков и упал в колодец, сообщают в пресс-службе ГСЧС в Черновицкой области.
Спасатели получили сообщение 1 января.
Колодец имел 26 м глубины.
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Местные жители не могли самостоятельно достать животное. Работники ГСЧС с помощью специального оборудования достали собаку.
На Ровенщине, в Дубно, 61-летняя женщина упала в 30-метровый колодец и не получила ни одного перелома. Доставать ее первым бросился сосед, впоследствии прибыли спасатели.
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