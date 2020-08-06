Из канализации вытащили 3 трупа

В Киевской области во время чистки канализационной ямы от отравления парами газов погибли 3 человека, еще 1 - в больнице. Фото: lportal.lviv.ua

В селе Пятигоры Тетиевского района Киевской области во время чистки канализационной ямы парами газов отравились 4 человека. Трое погибли, один - в больнице.

Трагедия произошла 5 августа около 23:00, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Во время чистки канализационной ямы частного дома в результате отравления парами газов погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства устанавливают полицейские.

На просп. Гагарина, 354, Основянского района Харькова от ядовитых газов в коллекторе погибли 4 работника Харьковкоммуночиствода. Это 3 мужчин и женщина. Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь 3 других сотрудников коммунального предприятия.