Из искореженной легковушки достали тела супругов

В селе Бышев Фастовского района Киевской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки Mercedes и грузовика Daff.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

Водитель автомобиля двигался по автодороге Бышев - Макаров. Он не справился с управлением и столкнулся с фурой.

"В результате аварии погибли 57-летний водитель легкового автомобиля и 53-летняя жена. Супруги проживали в Киеве", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы и права управлять транспортными средствами до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий

В Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, среди них пятеро детей.