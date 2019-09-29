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воскресенье, 29 сентября 2019 15:23

Из дома похитили полмиллиона гривен

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Из дома похитили полмиллиона гривен
пресс-служба ГУ ЧП в Черкасской области: из дома бизнесмена похитили полмиллиона гривен

В Черкасской области двое мужчин в масках проникли в дом предпринимателя. Похитили полмиллиона гривен.

В момент ограбления в доме находился только его несовершеннолетний сын, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Черкасской области.

"Сегодня утром в полицию Монастирищенского района поступило сообщение о разбойном нападении. Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием завладели средствами в сумме пятьсот тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В силу было ввели оперативный план "Сирена". Полицейские перекрыли все въезды и выезды из города. Несмотря на то, что дом пострадавших находился на окраине города, полицейские понимали, что злоумышленники попытаются покинуть территорию города, убегая в направлении леса, где в дальнейшем смогут скрываться.

Сотрудниками батальона полиции особого назначения совместно с кинологами был организован "прочесывание" леса на территории района. В результате поисковых мероприятий, на расстоянии около четырех километров от места совершения уголовного преступления полицейские заметили двух мужчин, которые бежали из лесополосы в рощу. Окружив периметр, спецназовцы задержали одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами.

Следственным отделением Монастирищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго нападающего продолжаются.

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Правоохранители задержали супругов, причастных к убийству 22-летнего таксиста на Кольцевой дороге в Киеви. Задержаный рассказал, что раньше подготовился к нападению, взяв с собой кухонный нож. Около часа ночи он сел в такси и сказал водителю ехать в сторону Окружной дороги. Проехав некоторое расстояние, он показал, где ему нужно выйти. Как только авто остановилось, злоумышленник достал нож и ударил им таксиста в шею.

Раненый юноша выскочил из авто, а нападающий сел за руль и уехал. Раненый потерпевший вышел к проезжей части, где его и заметили водители. Один из них остановился, однако ничем уже помочь не смог - юноша от потери крови умер.

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