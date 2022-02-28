Из Беларуси в Украину летят истребители

Истребителей, которые летят из Беларуси в Украину, зафиксировали около 2 часов ночи.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации в Telegram.

Самолеты запечатлели на видео, снятое в Жлобино Гомельской области.

Также СМИ сообщают о массовом вылете из Крыма бомбардировщиков и истребителей.

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Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Их видят на радарах. Вероятны цели Киев, Николаев, Харьков, Херсон", - говорится в сообщении.

Под утро состоится встреча делегаций Украины и оккупанта на украинско-белорусской границе. От украинской делегации уедет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.