Испугались коронавируса: женщину с кровотечением не приняли в больнице

Отказ объяснили тем, что у женщины коронавирус Фото: pixabay.com

В Киеве почти без сознания женщину с диагнозом аномальное маточное кровотечение не приняли в больнице.

Отказ объяснили тем, что у женщины коронавирус, сообщила лидер женского движения "За будущее" Ирина Суслова в Facebook.

"В городе карантин - ничем не можем помочь!", - именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальное маточное кровотечение в одной из столичных клиник на днях и отказали в госпитализации! Что делать в такой ситуации? В буквальном смысле ее посреди ночи в полубессознательном состоянии просто выставили на улицу и предложили вызвать такси. Не оказав необходимой помощи и даже не выслушав! Ведь у пациентки - коронавирус. Хотя и 14-й день, когда фактически по протоколу, в этот период человек не представляет никакой опасности для окружающих ", - написала Суслова.

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Лидер женского движения добавила, что пришлось совершить большое количество звонков и коммуникаций, чтобы исправить эту ситуацию. И поблагодарила всех неравнодушных, кто потратил время и вместе с ней присоединился к решению этой критической истории.

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