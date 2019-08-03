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суббота, 03 августа 2019 14:25

Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане

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Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
22-летняя Анна Пилявская выбросила в чемодане тело 2-летнего сына. Объяснила, он умер во время нападения австмы, а она испугалась наказания. Фото - cv.npu.gov.ua

22-летняя Анна Пилявская объяснила, почему выбросила чемодан с телом 2-летнего сына на окраине Черновцов. Боялась наказания в ненадлежащем уходе за ребенком.

Говорит, пыталась спасти ребенка от астматического приступа, рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Черновицкой области Демьян Голянский.

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"По поводу обстоятельств происшествия она объяснила, что вечером 25 июня ее сыну внезапно стало плохо и повысилась температура. Она по своему усмотрению дала необходимые лекарства для снижения температуры и легла с ребенком спать. А когда после полуночи проснулась, то ребенок уже была в судорогах. Когда она начала искать необходимые лекарства и снова вернулась к ребенку, то мальчик уже был мертв", - говорит полицейский.

Женщина положила в чемодан труп ребенка и вывезла подальше от своего места жительства. А сама скрывалась больше месяца.

22-летняя Анна Пилявская вечером 26 июня выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. Это зафиксировали камеры наблюдения. На следующий день его нашли прохожие. Внутри было тело ребенка. Выяснили, это сын Анны - 2-летний Александр.

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