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среда, 15 января 2020 18:28

Исполнители покушения на Соболева контактировали с правоохранителем

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Исполнители покушения на Соболева контактировали с правоохранителем
3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - Апостроф

Как минимум один сотрудник правоохранительных органов был в контакте с исполнителями покушения на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

К убийству 3-летнего мальчика могут быть причастны еще минимум два человека, однако с ними не работают следователи. Об этом во время брифинга заявил Соболев.

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"У меня есть стопроцентная информация о том, что два человека, которые могут быть причастны к убийству моего сына сейчас гуляют по стране. Стрелок ездил на стрельбище, готовил винтовку. Об этом знало несколько человек", - отметил депутат.

Он также добавил, что Андрей Лаврега - подозреваемый в убийстве сына Соболева, посещал акции общественной организации "Традиция и порядок", членом которой был подозреваемый организатор преступления Юсуп Абуев и якобы покинул Украину в июле 2019 года. Адвокат депутата Егор Бодров подчеркнул, что последний до сих пор нет в базе Интерпола.

2 млн грн вознаграждения обещает депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев за информацию о заказчике преступления, во время которого погиб его 3-летний сын.

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