"Искренне сожалею и прошу прощения" - озвучили позицию "подрывника" Кабмина

Ветеран АТО Владимир Прохнич пришел с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать его. Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Фото: segodnya.ua

В заседании Печерского райсуда Киева, где выбирают меру пресечения ветерану войны 43-летнему Владимиру Прохничу, объявили технический перерыв.

Подозреваемый сидит в стеклянном боксе. Ни с кем, кроме жены, не общался. На вопросы журналистов не отвечает. Официальную позицию Владимира сообщили адвокаты.

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"Я искренне сожалею о содеянном. Признаю, что поступил неправильно. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал. Не хотел своими действиями нанести вред обществу", - такая позиция Прохнича.

Что стало причиной такого поступка - пока не сообщается.

Сегодня, 6 августа, в Печерском суде Киева выбирают меру пресечения Владимиру Прохничу. Он захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой. Накануне Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: захват государственных зданий, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.