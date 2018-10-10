Исключили одну из версий взрывов на военном арсенале

Основной версией следствия взрывов на Черниговщине является диверсия. Фото - npu.gov.ua

Прокуратура откинула версию о служебной халатности, якобы приведшей к взрывам на складах с боеприпасами возле Ични на Черниговщине.

Основной версией следствия является диверсия, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге.

"Версия о халатности возле Ични отпала со вчерашнего дня после показаний военнослужащих. У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией также является диверсия", - сказал Луценко.

Луценко отметил, что Украина сейчас находится в состоянии войны и "уничтожение военных баз является одной из целей врага".

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"Ичнянская проблема была бы значительно больше, если бы большинство боезарядов не были перенесены под землю", - добавил прокурор.

Взрывались только те снаряды, которые оставались на поверхности, по предварительной информации.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует разминировать территорию вокруг складов боеприпасов возле Ични в Черниговской области до 15 декабря.