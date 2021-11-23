Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

Полиция задержала напавшего, который 12 октября обстрелял семью в Софиевской Борщаговке Киевской области.

Стрелком оказался военный с криминальным прошлым, сообщил в Facebook начальник областной полиции Андрей Небитов.

"40 суток тщательной кропотливой работы и стрелок – арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова", - написал Небитов.

По его словам, "настоящие намерения нападавшего и подробности его криминального прошлого действительно впечатляют", однако он их не сообщил.

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Причиной нападения стали долги пострадавших, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

"У семьи были серьезные долговые обязательства. Раньше им уже угрожали, а также пытались поджечь автомобиль", - сообщил источник.

Это было не первое нападение, но только на этот раз злоумышленники пошли на крайние меры.

12 октября под Киевом в Софиевской Борщаговке произошла стрельба, в результате которой едва не погибли по меньшей мере три человека. Мужчина в камуфляже сначала ходил по двору возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять. Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к автомобилю и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу скрылся.