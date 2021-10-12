Возле Киева неизвестный стрелял в семью

В Софиевской Борщаговке возле Киева неизвестный стрелял по семье.

Около 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в камуфляже стрелял в 27-летнего мужчину. Тот с 28-летней женой садился в автомобиль.

Мужчина получил ранение в ногу. Повреждено авто.

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Открыли уголовное производство. Полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник.

Стрельба в селе Пужайково в Одесской области произошла утром 30 сентября. О ней полицейских сообщили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры. К ним присоединилось руководство областной полиции и спецназовцы.

По данным Gazeta.ua, это ранее судимый за кражи 53-летний местный мужчина.