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суббота, 17 апреля 2021 17:08

"Ищу мальчика для порно-фотосессии" - мужчина раздавал непристойные приглашения школьникам
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На Полтавщине полиция установила человека, который за деньги предлагал интимную фотосессию мальчикам 8-12 лет
Фото: pl.npu.gov.ua
На Полтавщине полиция установила человека, который за деньги предлагал интимную фотосессию мальчикам 8-12 лет
На Полтавщине полиция установила человека, который за деньги предлагал интимную фотосессию мальчикам 8-12 лет

В Полтавской области задержали 31-летнего мужчину, который за деньги предлагал интимную фотосессию мальчикам 8-12 лет.

Злоумышленник распространял непристойные предложения среди учеников младших классов полтавских общеобразовательных учебных заведений. Об этом в начале февраля в полицию сообщила директор одной из городских школ, рассказал Андрей Полонский из управления миграционной полиции Полтавщины.

"Руководительница учебного заведения передала в районное управление полиции записку следующего содержания: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно-фотосессии для сайта. Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час". Такое предложение неизвестный мужчина вручил 10-летнему школьнику. К счастью, сообразительный мальчик вовремя передал бумажку учителю, а тот проинформировал директора", - рассказал Полонский.

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Правоохранители оперативно установили подозреваемого. В квартире 31-летнего мужчины полицейские обнаружили написанные им от руки записки аналогичного содержания, фотоаппарат, компьютерную технику, а также ряд других вещественных доказательств.

Ему уже сообщили о подозрении в покушении на совершение развратных действий в отношении малолетних. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 8 лет заключения.

В Черновицкой области разоблачили педофилов 74 и 66 лет, которые развращали несовершеннолетних, создали места разврата, снимали и распространяли детскую порнографию. Жертвами педофилов стали девушки из неблагополучных семей - к разврату их склоняли за деньги и путем шантажа.

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