Исчезнувшую предпринимательницу нашли мертвой после недели поисков

На Полтавщине нашли мертвой предпринимательницу 35-летнюю Анну Соляник из областного центра. Тело обнаружили в реке. Обстоятельства гибели устанавливают полицейские. Фото: pl.npu.gov.ua

13 сентября в реке Ворскла в селе Семьянивка на Полтавщине нашли мертвой предпринимательницу 35-летнюю Анну Соляник из областного центра.

Была в розыске от 6 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Для установления причины смерти ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал начальник отдела №2 Полтавского райуправления полиции Максим Евграфов.

Отмечается, Анну в последний раз видели неделю назад возле сел Яцинова Слободка и Семьянивка Полтавского района. Там у нее сломался автомобиль Mazda, после чего она перестала выходить на связь.

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Тревогу забила мать женщины, которая живет в другой области, по информации местного издания "Коло".

В селе Семьянивка женщина якобы искала номер в одном из отелей. И согласно записям видеонаблюдения, в день исчезновения покупала алкоголь в сельском магазине. Затем несколько дней сидела в машине, ночевала там. Также покупала еду в местном магазине.

Один из свидетелей говорил с Анной. Она жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом, плакала. Ей предлагали помощь, но она ее не приняла.

В Одесской области нашли мертвым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша. Он ехал из Одессы на автомобиле Mercedes, связь с ним оборвалась. Тело обнаружили в реке неподалеку от села Дубиново в Подольском районе.