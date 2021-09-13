Исчезнувшую предпринимательницу нашли мертвой после недели поисков

13 сентября в реке Ворскла в селе Семьянивка на Полтавщине нашли мертвой предпринимательницу 35-летнюю Анну Соляник из областного центра.
Была в розыске от 6 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Для установления причины смерти ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал начальник отдела №2 Полтавского райуправления полиции Максим Евграфов.
Отмечается, Анну в последний раз видели неделю назад возле сел Яцинова Слободка и Семьянивка Полтавского района. Там у нее сломался автомобиль Mazda, после чего она перестала выходить на связь.
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Тревогу забила мать женщины, которая живет в другой области, по информации местного издания "Коло".
В селе Семьянивка женщина якобы искала номер в одном из отелей. И согласно записям видеонаблюдения, в день исчезновения покупала алкоголь в сельском магазине. Затем несколько дней сидела в машине, ночевала там. Также покупала еду в местном магазине.
Один из свидетелей говорил с Анной. Она жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом, плакала. Ей предлагали помощь, но она ее не приняла.
В Одесской области нашли мертвым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша. Он ехал из Одессы на автомобиле Mercedes, связь с ним оборвалась.
Тело обнаружили в реке неподалеку от села Дубиново в Подольском районе.
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