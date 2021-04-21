Исчезновении и убийство профессора: одним из подозреваемых является действующий полицейский

В Запорожье нашли убитым пропавшего Луая Файсала Муца. Был преподавателем национального университета. Фото: facebook.com/arabdiasporzp

В деле о похищении и убийстве профессора Инженерного учебно-научного института в Запорожье Луайа Муца установили четырех подозреваемых. Один из них является сотрудником Днепровского райотдела полиции, и занимался розыском пропавшего.

Один из подозреваемых согласился сотрудничать со следствием. И был переведен в статус свидетеля. Именно он и указал на место, где был закопан труп. И рассказал об обстоятельствах происшествия. Об этом сообщила жена пострадавшего Людмила Муц, передает 061.

Говорит, сразу после исчезновения мужа дело не двигалось. Женщине не сообщали, как идет розыск. А позже утверждали, что вероятно, он уехал за границу и с ним все в порядке. Все изменилось после того, как Людмила добилась передачи дела в областное управление.

В материалах дела указано, что группа лиц решила похитить профессора с целью вымогательства денег. Его заманили под предлогом помочь с переводом, а потом избили. В какой-то момент один из подозреваемых отступил от первоначального плана и внезапно начал душить похищенного, пока он не умер. Тогда сообщники вывезли его в лесополосу между селами Владимирское и Днепрельстан Запорожского района, где и закопали.

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Первый подозреваемый - ранее судимый житель Запорожья, работник частного предприятия "Сяйвомет". С 31 марта находится под стражей. Второй - предприниматель, уроженец Туниса, проживающий в Запорожье. Через три месяца после исчезновения Муца его задержали якобы при попытке подбросить наркотики сотруднику СБУ. Меру пресечения ему не выбирали, поскольку он и так находится под стражей.

Третий подозреваемый - действующий сотрудник уголовного розыска Днепровского райотдела полиции, которому 16 апреля суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без отстранения от должности. Людмила Муц утверждает, что этот полицейский как раз и занимался якобы розыском ее пропавшего мужа, что не дало никакого эффекта.

Подозреваемых обвиняют в похищении группой лиц, повлекшем тяжелые последствия. Дело не переквалифицировано в умышленное убийство, поскольку еще не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, а именно гистологические исследования.

Адвокат потерпевшей Елена Титаренко указывает на нарушение закона со стороны прокуратуры. В связи с причастностью полицейского дело должно расследовать ГБР. Однако материалы туда не направляли. Областная прокуратура определила подследственность за следователем следственного управления ГУНП.

В полиции и прокуратуре не комментируют причастность к делу полицейского.

Преподаватель Инженерного учебно-научного института Луай Файсал Муц исчез в прошлом году - 10 ноября около 14:30. Мужчина вышел из здания заведения после лекций, сел в автомобиль Toyota Camry и больше его никто не видел. В арабской диаспоре рассказывали, что пропавший профессор привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий по уголовным производствам, в которых фигурируют иностранцы. Его исчезновение связывали именно с этой деятельностью.