Исчезновение и гибель 15-летнего парня: сообщили важные подробности

Тело 15-летнего Алексея Логвинова нашла под мостом на Алексеевском жилмассиве поисковая группа. Парень лежал лицом вниз. На теле есть признаки насильственной смерти, но окончательную причину гибели установят эксперты.
Алексей был спокойным домашним парнем. Накануне исчезновения не было никаких конфликтов в семье. Поэтому родные сразу забили тревогу, когда он исчез.
"Он пришел из школы. И пока никого не было дома - пошел прогуляться. Абсолютно спокойный мальчик. Родные сразу забили тревогу. Поиски начали с района, где живет семья. Прочесывали все коллекторы и заброшенные здания, потому что любил, как и все ребята, бывать в таких местах. До последнего была надежда найти его живым", - рассказали Gazeta.ua волонтеры из поисковой группы.
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Всего в поисковой операции были задействованы полтысячи полицейских. Также к поискам присоединились волонтеры и общественность.
"Правоохранители вместе с гражданами осмотрели район проживания пропавшего парня и прилегающие территории, заброшенные дома, лесополосы, подвалы и чердаки. Ювенальные полицейские отработали круг его знакомых и друзей. После нескольких дней поисков тело ребенка нашли под мостом в Шевченковском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
Следователи ищут свидетелей преступления. Просят водителей, которые 8 февраля с 17:00 до 24:00 передвигались по маршруту от станции метро "23 Августа" в сторону жилого массива Алексеевка, через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, предоставить записи с камер-видеорегистраторов. Контактные телефоны: (057) 705-96-82, 705-90-77, 102.
15-летнего Антона Логвинова из Харькова нашли мертвым сегодня, 10 февраля. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства в Шевченковском районе и не вернулся.
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