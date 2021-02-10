Исчезновение и гибель 15-летнего парня: сообщили важные подробности

Тело 15-летнего Алексея Логвинова нашла под мостом на Алексеевском жилмассиве поисковая группа. Парень лежал лицом вниз. На теле есть признаки насильственной смерти, но окончательную причину гибели установят эксперты.

Фото: hk.npu.gov.ua

Алексей был спокойным домашним парнем. Накануне исчезновения не было никаких конфликтов в семье. Поэтому родные сразу забили тревогу, когда он исчез.

"Он пришел из школы. И пока никого не было дома - пошел прогуляться. Абсолютно спокойный мальчик. Родные сразу забили тревогу. Поиски начали с района, где живет семья. Прочесывали все коллекторы и заброшенные здания, потому что любил, как и все ребята, бывать в таких местах. До последнего была надежда найти его живым", - рассказали Gazeta.ua волонтеры из поисковой группы.

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Всего в поисковой операции были задействованы полтысячи полицейских. Также к поискам присоединились волонтеры и общественность.

"Правоохранители вместе с гражданами осмотрели район проживания пропавшего парня и прилегающие территории, заброшенные дома, лесополосы, подвалы и чердаки. Ювенальные полицейские отработали круг его знакомых и друзей. После нескольких дней поисков тело ребенка нашли под мостом в Шевченковском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Следователи ищут свидетелей преступления. Просят водителей, которые 8 февраля с 17:00 до 24:00 передвигались по маршруту от станции метро "23 Августа" в сторону жилого массива Алексеевка, через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, предоставить записи с камер-видеорегистраторов. Контактные телефоны: (057) 705-96-82, 705-90-77, 102.

15-летнего Антона Логвинова из Харькова нашли мертвым сегодня, 10 февраля. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства в Шевченковском районе и не вернулся.