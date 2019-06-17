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понедельник, 17 июня 2019 19:20

Исчезновение Дарьи Лукьяненко: мошенник хотел нажиться на горе

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Исчезновение Дарьи Лукьяненко: мошенник хотел нажиться на горе
Мошенник требовал деньги за возвращение девочки. Фото: полиция

Полиция задержала мошенника, который за деньги обещал освободить пропавшую Дарью Лукьяненко.

Требовал $10 тыс. у родителей девочки, написал в Facebook заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление подонков, которые используют горе родителей для личного обогащения", - написал он.

Матере ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение девочки потребовал деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали

"Уже утром 17 июня этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области", - заявил Аброськин.

Позвонить мужчину попросили товарищи, отбывающие наказание в исправительной колонии.

Поиски ребенка продолжаются. Местные жители говорят, что Лукьяненко пропала после того как с рынка, на котором работает ее мама, пошла в школу на занятия танцевального кружка. У местного рынка ее в последний раз зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

13 июня Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка пошла в танцевальный кружок и её местонахождение до сих пор не установлено. По тревоге подняты полицейские из 5 ближайших к месту происшествия райотделов полиции. Также задействованы 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха.

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Дата
17
июня

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