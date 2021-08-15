Исчезновение 6-летнего мальчика на Говерле: какие новости по состоянию на утро

На Говерле ищут 6-летнего мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился. Фото: t.me/dsns_telegram

На Говерле продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился.

Создано семь поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла. Такие данные по состоянию на 6:00 15 августа сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В горах пятые сутки ищут 29-летнего мужчину

"Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер. Ищут спасатели, полицейские, нацгвардейцы и ВСУ, волонтеры, работники Карпатского национального природного парка", - сказано в сообщении.

Группа туристов из Коломыи из шести человек поднималась по зеленому маршруту на гору Говерла 14 августа. Около 19:00 в районе поселка Ворохта отстал и заблудился 6-летний мальчик. Сначала его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.