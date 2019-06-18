Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: волонтер сообщил последние новости

В райцентре Ивановка Одесской обл. 5-е сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Исчезла среди бела дня по пути на танцевальный кружок. Фото - od.npu.gov.ua

В райцентре Ивановка Одесской области 5-е сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Полиция, спасатели, Нацгвардийцы и волонтеры по второму кругу осматривают населенные пункты района и опрашивают людей.

Установлено, что до момента исчезновения девочка вела прямую трансляцию в Instagram. Это видео пытаются найти полицейские, рассказал корреспонденту Gazeta.ua руководитель общественной организации "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм.

"Видео пытались установить полицейские Одессы, но им это не удалось. Сейчас этим занимается департамент киберполиции Киева. Дают запрос на Америку. У них на серверах должно оно сохраниться. Но неуверен, что это как-то прояснит картину. Те, кто видел трансляцию, говорят, что Дарью будто кто-то окликнул. Она спокойно обернулась и выключилась из эфира. То есть, она не кричала, телефон не выпал, все было спокойно", - говорит волонтер.

Добавил, что в социальных сетях распространяется много фейков. Поэтому призывает не разглашать непроверенную информацию.

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"В сети писали, что девочка нашлась. Также распространили фото авто вероятных похитителей. Полиция действительно отрабатывала автомобили, которые засветились на камерах в тот промежуток времени, когда исчезла девочка. Но это авто и его владельца проверили несколько раз, он к преступлению непричастен. Поскольку девушку ни живой, ни мертвой не нашли в районе - ее действительно могли вывезти в любой город или область, не попав в объективы уличных камер. Мы не теряем надежды, что ребенка найдут живым и здоровым", - говорит Сергей Крайм.

Полиция отрабатывает все версии. Между тем 24-летнему мошеннику с Николаевской области, который требовал $10 тыс. за якобы освобождение Дарьи Лукьяненко, суд изберет сегодня меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Следователи устанавливают сообщников подозреваемого.

13 июня Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка пошла на танцевальный кружок и ее до сих местонахождение не установлено. По тревоге подняли полицейских из 5 ближайших к месту происшествия райотделов полиции. Также задействованы 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более 100 волонтеров. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха.