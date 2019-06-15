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суббота, 15 июня 2019 15:22

Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
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В Ивановском районе Одесской области третьи сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Еще 13 июня девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась
Фото: od.npu.gov.ua
11-летнюю Дарью Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области видеокамера раз зафиксировала у местного рынка 13 июня
На поиски Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской поднялись полиция, Нацгвардия, спасатели и волонтеры
На поиски Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской поднялись полиция, Нацгвардия, спасатели и волонтеры
На поиски Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской поднялись полиция, Нацгвардия, спасатели и волонтеры

11-летнюю Дарью Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области видеокамера в последний раз зафиксировала у местного рынка после 14.00 13 июня.

Более девочку никто не видел. Возможно, она стала объектом преступления, написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Родители обратились в полицию только поздно ночью, потому что самостоятельно занимались поиском длительное время. В настоящее время по результатам активных поисковых работ ребенок не найден. Его поиски будут осуществляться круглосуточно", - сказал Аброськин.

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По состоянию на 15 часов 15 июня на поиски Дарьи подняли по тревоге полицейских из 5 ближайших к поселку райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной Гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Полицейские проводят обыски и подворовые обходы. Поисковые группы прочесывают поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции.

В Ивановском районе Одесской области третьи сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Еще 13 июня в 14.00 девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась. Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку.

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